Real Madrid soll Joachim Löw im Blick haben

Von Landesdienst Baden-Württemberg

In einem eindringlichen Appell haben Intensivmediziner die Menschen in Baden-Württemberg aufgerufen, die Corona-Auflagen an den Osterfeiertagen ernst zu nehmen. "Bleiben Sie über Ostern zu Hause und reduzieren Sie ihre Kontakte auf das absolut Notwendige", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf der Beschäftigten auf den Intensivstationen, der Gewerkschaft ver.di und des Marburger Bundes. "Bleiben Sie zu Hause. Wir bleiben für Sie da.