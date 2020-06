Real Madrid nun zwei Punkte vor Barca

Von Schwäbische Zeitung

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 29-Jährigen, der am Sonntag am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr in der Schussenstraße anlässlich einer Personen- und Fahrzeugkontrolle einen Polizeibeamten mit einem Kniestoß schwer verletzte. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg am Sonntag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Als der 28-jährige Fahrer eines Autos hupend durch die Straße fuhr, wurde dieser von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und ...