Real Madrid gewinnt und zieht mit Barca gleich

Fliegerwirt Hardy Huber hat nach eigenem Bekunden am Samstag in Folge zweier wetterbedingter Absagen „kurz vor dem Magengeschwür“ gestanden. Da wären ihm am Samstag wohl auch ein paar Regentropfen egal gewesen. Aber das Wetter hat im dritten Anlauf durchgehalten. In rund 30 Cabrios, Bussen, Pritschenwagen, Anhängern und normalen Autos haben die Besucher das erste Car-Open-Air mit der Coverband „Von Jovi“ genossen.

Entgegen der Ankündigung und dem Hinweis „Aussteigen strikt verboten“ gab es für die insgesamt rund 80 Konzertbesucher ...