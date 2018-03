RB-Trainer vor Top-Duell: „Verspreche ein heißes Spiel“

Von Josef Schneider

Weil er nach Auffassung des Gerichts seine sieben Wochen alte Tochter durch Schütteln getötet hat, hat die Erste Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen am späten Freitagabend nach zweitägiger Verhandlung den 28 Jahre alten Vater wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Noch im Gerichtssaal ist der aus dem Kosovo stammende Mann, der in Crailsheim wohnt, verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt nach Schwäbisch Hall verbracht worden.