RB Leipzig: Vertragsgespräche mit Hasenhüttl kommende Woche

RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick will in der kommende Woche wieder Gespräche mit Coach Ralph Hasenhüttl über eine Vertragsverlängerung aufnehmen.

„Wir werden uns am Montag oder Dienstag zusammensetzen. Dann werden wir die Saison besprechen und uns auch über die Zukunft unterhalten“, sagte Rangnick bei der Talkrunde „LVZ live“ in Leipzig. Der Vertrag des österreichischen Trainers läuft noch bis 30. Juni 2019.

Unmittelbar nach dem Saisonende mit dem letzten Ligaspiel am Samstag bei Hertha BSC und dem Abschiedsmatch tags darauf für den langjährigen Kapitän Dominik Kaiser soll Bewegung in die Hängepartie kommen. Rangnick hatte die Vertragsgespräche mit seinen wichtigsten Angestellten Hasenhüttl und Stürmer Timo Werner aufgrund der Ergebnis-Krise nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League bei Olympique Marseille bis zum Saisonende vertagt.

„Unser Trainer hat noch ein Jahr Vertrag. Wir haben zwei sensationelle Jahre hinter uns und wollen diese mit der Qualifikation für die Europa League krönen“, sagte Rangnick mit Blick auf das immens wichtige Saisonfinale. In Berlin wollen sich die Sachsen zumindest noch die Qualifikation für die Europa League sichern. Mit viel Glück ist auch noch die Königsklasse drin.

