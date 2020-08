RB Leipzig trainiert ohne zwölf Profis

„Viel gearbeitet und gesund in den Tag gelebt“: Das war für Hedwig Mayer das Rezept, um nun den 100. Geburtstag in erstaunlich geistiger Frische feiern zu können. Dazu komme, dass sie in dieser langen Zeit fast nie krank gewesen sei und so ihrem Hobby, dem Fahrradfahren, bis ins hohe Alter habe nachgehen können. So freute man sich am Mittwoch im Ertinger Pflegeheim St. Georg, mit der vitalen Jubilarin auf ihren runden Geburtstag anstoßen zu können – und mit zwei Überraschungen bereitete die Heimleitung der 100-Jährigen eine große Freude.