RB Leipzig bangt um Sabitzer - Kein Vorteil wegen Karneval

RB Leipzig bangt vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln um Stammspieler Marcel Sabitzer. Der 22 Jahre alte Österreicher konnte am Donnerstag nicht mit der Mannschaft des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga trainieren.

Sabitzer leidet unter Adduktorenproblemen. Das gab Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz bekannt. Zudem plagen Angriffskollege Oliver Burke Oberschenkelprobleme. Der 19 Jahre alte Schotte trainierte die gesamte Woche noch nicht mit dem Team. Dafür steht Abwehrchef Willi Orban nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Hasenhüttl rechnet am Karnevals-Wochenende nicht mit einer leichteren Aufgabe als sonst gegen die Rheinländer. „Ich muss leider Gottes sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass es ein Vorteil für uns ist, am Wochenende gegen sie zu spielen“, betonte der Österreicher. Er sprach von einer „richtigen Qualität“, die die Kölner hätten. Die Gäste liegen vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf dem siebten Platz. Sie haben zwölf Punkte weniger als die Leipziger auf Rang zwei.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage