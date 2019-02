Razorbacks verpflichten Eddrick Harris

Die Ravensburg Razorbacks haben ihren zweiten Importspieler für die neue Saison in der German Football League 2 Süd verpflichtet. Nach Quarterback Garrett Dellechiaie, der die Razorbacks in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der GFL2 Süd geführt hat, wechselt nun auch Eddrick Harris zu den Oberschwaben. Der Linebacker hat zuletzt an der University of Alabama gespielt.

Nach dem Abschied von Linebacker Sergej Kittel und dem Verlust von Sascha Brändle, der Cheftrainer in Belgien wird, hatten die Razorbacks Bedarf in der Verteidigung. Den Posten des Defensive Coordinators übernimmt der neue Cheftrainer John Harper mit. Auf der Linebacker-Position soll Eddrick Harris den gegnerischen Spielern das Leben schwer machen.

Der 25-jährige Harris spielte zuletzt an der University of North Alabama in der NCAA Division II. Hier gewann er 2016 die Conference Finals und schaffte es mit seiner Mannschaft bis in das Finale um die nationale Meisterschaft. Harris steuerte als sogenannter Middle Linebacker mit 39 Tackles, 36 Assists und zwei Interceptions einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams bei. Eddricks wurde laut Pressemitteilung aufgrund seiner Leistungen auch in verschiedene Auswahlmannschaften berufen.

Unter anderem stand der Defensivspieler im All-GSC- (Gulf South Conference), All-Conference- und Don Hansen 2nd All American Team. Neben seinen Qualitäten auf der Position im Abwehrzentrum sammelte Harris in den vergangenen zwei Jahren auch erste Erfahrungen als Linebacker-Trainer. „Nach zwei Jahren als Trainer wollte ich wieder zurück aufs Spielfeld. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nicht soweit bin, das Footballspielen aufzugeben“, begründet Harris sein Comeback als Spieler.

Den Ausschlag für den Wechsel nach Ravensburg gaben dabei die Gespräche mit dem Sportlichen Leiter der Razorbacks, Oliver Billstein, und Trainer John Harper. „Vom ersten Kontakt an waren Coach Harper und Oliver sehr ehrlich zu mir und haben mir alles über die Razorbacks, das Team und die Stadt Ravensburg erzählt“, sagt Harris. „Ich habe mich sehr schnell als Teil der Razorbacks gefühlt und freue mich, hier viele neue Freunde zu finden.“

Wichtig in den Special Teams

Harper ist vor allem von der Vielseitigkeit und dem Charakter des neuen Linebackers überzeugt. „Harris ist ein super Typ, der menschlich perfekt zu den Razorbacks passt. Außerdem ist er ein erstklassiger Athlet, der neben seiner Position als Linebacker auch auf verschiedenen Positionen in den Special Teams eine große Hilfe sein wird.“ Auch Oliver Billstein freut sich über die Verpflichtung von Harris. „Eddrick ist ein harter Tackler, der uns in der Verteidigung des Laufspiels sehr helfen wird. Außerdem hat er in den Special Teams hervorragende Leistungen gezeigt. In unseren Telefonaten habe ich ihn als sehr sympathischen Teamspieler kennengelernt.“