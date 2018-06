Razorbacks stehen vor absolutem Topspiel

Das Duell Erster gegen Zweiter ist am Sonntag das Topspiel in der German Football League 2 Süd. Die Ravensburg Razorbacks, die im bisherigen Saisonverlauf noch nicht verloren haben, empfangen um 15 Uhr im Weingartener Lindenhofstadion die Nürnberg Rams.

Die Nürnberger, wie die Ravensburger ein Anwärter auf die Meisterschaft in der GFL 2 Süd, haben vier Saisonspiele gewonnen und eine Partie verloren. Das war am 20. Mai zu Hause eben gegen die Razorbacks. Die Rams sind daher am Sonntag auf Revanche aus – bei einer Niederlage hätten die Nürnberger bereits vier Punkte Rückstand auf Ravensburg. „Nürnberg wird angefressen sein“, sagt Kevin Kienzle. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, den sie zu Hause gemacht haben.“ Was Ravensburgs „Arbeitstier“ – Kienzle spielt sowohl in der Defensive als auch in den Special Teams sowie als Ersatz-Running-Back – damit meint: „Wir hatten noch nie in Nürnberg gewonnen, die Rams haben uns vielleicht ein bisschen unterschätzt.“

Ausgeglichene Liga

Nach der doch überraschend hohen 29:49-Heimniederlage gegen Ravensburg gewann Nürnberg zuletzt aber mit 34:27 gegen Gießen und mit 39:20 in Wiesbaden. „Wir müssen vor allem die big plays der Nürnberger unterbinden“, meint Kienzle. Rams-Quarterback Brett Kasper ist immer für starke Aktionen gut, genauso wie Wide Receiver Vailele Peko oder der beste Nürnberger Scorer, Wide Receiver Simon Hild.

Für die Razorbacks um Cheftrainer John Gilligan ist es das erste Heimspiel seit vier Wochen. Die Vorfreude, wieder vor mehr als 1000 Zuschauern im Lindenhofstadion spielen zu dürfen, ist groß. „Wir wollen unseren Zuschauern etwas bieten“, sagt Kienzle. Die bisherigen beiden Heimspiele hatten es in sich. Gegen den Aufsteiger Straubing Spiders erkämpften sich die Razorbacks einen 24:21-Sieg, gegen die Albershausen Crusaders gab es ein Offensivspektakel, das beim Stand von 62:28 wegen eines Gewitters abgebrochen wurde.

Von einer Vorentscheidung im Kampf um Platz eins will Kienzle aber nichts wissen. „So ausgeglichen wie dieses Jahr war die Liga noch nie“, sagt Ravensburgs Defenseback. „Wir haben noch gar nicht gegen den Absteiger Saarland gespielt, auch das Rückspiel in Straubing wird schwer.“ Man dürfe niemanden in der Liga unterschätzen. Die fünf Siege aus den bisherigen fünf Saisonspielen haben zwar zweifellos für viel Selbstvertrauen gesorgt. „Aber wir müssen auch gegen Nürnberg von der ersten Sekunde an konzentriert sein“, fordert Kienzle. Mit dabei ist dann auch wieder Malik Norman.