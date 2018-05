Razorbacks stürmen an die Tabellenspitze

Die Ravensburg Razorbacks haben auch ihr drittes Saisonspiel in der German-Football-League 2 Süd gewonnen. Durch das 49:29 am Sonntag bei den Nürnberg Rams ist das Team von Trainer John Gilligan, den der Sieg seinen Bart kostete, an die Tabellenspitze gestürmt. Überragender Scorer war wieder Running Back Malik Norman.

Nach den Auftaktsiegen gegen Straubing und Albershausen stand für die ambitionierten Razorbacks am Sonntag der erste echte Härtetest dieser Saison an; Nürnberg wird als einer der Titelfavoriten gehandelt. Doch mit dem aktuellen Personal war auch diese Hürde nicht zu hoch, auch wenn Kicker Patrick Reinisch und Malte Bohner verletzt fehlten. Vier Touchdowns besorgte allein der neue pfeilschnelle Running Back Malik Norman – schon gegen Albershausen war er fünfmal erfolgreich gewesen. Dazu erreichten Wide Receiver Michael Mayer, Quarterback Garrett Dellechiaie und Jevonte Alexander mit einem Kick-off-Return jeweils ein Mal die Endzone. Die Bälle seien ihm „perfekt präsentiert“ worden, freute sich Norman über die gute Zusammenarbeit der gesamten Mannschaft für seine Saison-Touchdowns sieben bis zehn.

„Wir hatten Respekt vor Nürnberg, weil wir hier noch nie gewonnen haben“, sagte Razorbacks-Kapitän Sebastian Trabold, der trotz einiger Blessuren auf die Zähne biss und spielte. Zwar habe die Mannschaft noch nicht perfekt gespielt, aber einiges habe schon sehr gut funktioniert, meinte der Kapitän zufrieden. „Was wir uns vorgenommen hatten, haben wir geschafft“, freute er sich. Ein Lob gab es von ihm für Patrick Bloching, der den verletzten Reinisch als Kicker gut ersetzte.

Nahezu ehrfürchtig sprach Trabold von Petrick Blank. Dieser kugelte sich gegen Nürnberg früh einen Finger aus, wurde im Krankenhaus untersucht, kam zurück, wurde dick bandagiert – und spielte wieder mit. „Der stand ganz komisch ab“, erzählte Blank von seinem ersten Eindruck seines Fingers direkt nach einer Aktion im zweiten Viertel. Doch da im Krankenhaus kein Bruch festgestellt worden sei, der Arzt den Finger sogar wieder eingerenkt habe, konnte er zurück und rechtzeitig zum letzten Viertel wieder aufs Feld, um seinen Teil zu einem „traumhaften Sieg“ beizutragen.

Zunächst sah zwar alles so aus, als würde die Auswärtsfahrt mit null Punkten enden. Den ersten Ball musste die Ravensburger Offensive sogleich abgeben, die Rams setzten einen Touchdown – das 6:0 sollte aber an diesem Nachmittag die einzige Nürnberger Führung bleiben. Mit zwei Touchdowns drehten die Razorbacks die Partie bis zum Ende des ersten Viertels. Bis zur Halbzeit zogen sie von 14:6 auf 28:14 davon. Nach der Pause kam Nürnberg noch einmal auf sieben Punkte heran – dann beherrschten die Gäste aus Oberschwaben aber endgültig das Geschehen. Drei Touchdowns in Folge brachten die 49:21-Führung im vierten Viertel. Nürnberg kam zwar noch zu einem Touchdown plus Zwei-Punkte-Spiel – das war es dann aber auch.

Direkt auf dem Spielfeld ging es Coach Gilligan an den Schnauzer. Diesen hatte er als Wetteinsatz angeboten, wenn seine Mannschaft in Nürnberg gewinnen sollte. Kapitän Trabold war der erste, der mit einer Schere Hand anlegte. Der Trainer habe ihn seit 34 Jahren nicht abrasiert, sagte Trabold. Gilligans Frau habe davon vorher übrigens nichts gewusst – und die Aktion bei Facebook im Video beobachtet. Womöglich mit großen Augen. Die könnte sie auch bekommen, wenn sie auf die Tabelle der GFL 2 Süd geschaut hat. Denn da stehen die Ravensburg Razorbacks mit 6:0 Punkten an der Spitze. „Jetzt sind wir die Gejagten“, sagte ein rundum zufriedener Kapitän Sebastian Trabold.