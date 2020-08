Ravensburgerin will mit dem VfL Wolfsburg die Champions League gewinnen: „Wir sind absolut bereit“

Der FC Mengen startet am Freitag, 19 Uhr, in Albstadt in seine dritte Landesligasaison in Folge. Nach Rang sechs im Aufstiegsjahr, in der Saison 2018/2019 und Rang fünf in der Abbruchsaison, als Mengen in 19 Spielen 32 Punkte holte – nach absoluten Punkten gerechnet, ohne Einbeziehung des Quotienten beendete Mengen die Saison sogar als Vierter – trauen nicht wenige den Mengenern auch in der Saison 2020/2021 eine ähnliche Rolle zu.

Auch weil hinter dem vermeintlichen Titelkandidaten FC Albstadt ein kleines Machtvakuum entstehen ...