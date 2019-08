Ravensburg Razorbacks stehen ohne Gegner da

Zwei Wochen nach der Niederlage beim amtierenden Meister Ravensburg müssen die Biberach Beavers in der German Football League 2 Süd am Sonntag erneut in die Fremde. Bei den Straubing Spiders (Spielbeginn: 15 Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Oscar Vazquez-Dyer versuchen, die 21:38-Niederlage im Hinspiel wieder gutzumachen. Straubing, die Saarland Hurricanes und Biberach sind punktgleich Zweiter, Dritter und Vierter.