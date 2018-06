Rauball nach Erdogan-Fotos: DFB hat Thema unterschätzt

Von Oliver Helmstädter

Die Ulmer Innenstadt hat einen neuen gastronomischen Anziehungspunkt: Am Freitag eröffnete die „Ulmer Markthalle“. Im ehemaligen Königreichsaal der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas bieten derzeit elf Stände unter dem Motto „hausgemacht, nachhaltig, regional, saisonal“ täglich von neun bis 21 Uhr Essen an. Initiator des Ganzen und sozusagen Marktleiter ist Dzenis Drinjak, ein in Ulm bekannter Gastronom – etwa als Betreiber der Sucasa-Bar oder Gründer von Damn Burger.