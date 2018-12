Rapid Wien weiter - Karius scheitert mit Besiktas

Die Bundespolizei fahndete am Donnerstag im deutsch-französischen Grenzgebiet nach dem Attentäter von Straßburg. Insbesondere in der deutschen Grenzstadt Kehl, aber auch im Hinterland werde kontrolliert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Überwacht würden Fahrzeuge, der Personenverkehr über eine Fußgängerbrücke über den Rhein sowie Züge und Straßenbahnen. Auch Spezialkräfte seien im Einsatz. Am Donnerstagabend wurde Chekatt in Straßburg von französischen Einsatzkräften erschossen.