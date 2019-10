Raphael Kapzan: Bei den Towerstars für den Wohlfühlfaktor zuständig

Vor wenigen Tagen ist Raphael Kapzan mal wieder auf dem Eis gewesen. Er hat sich die volle Profimontur angezogen – wie er es in seiner Karriere knapp 800 Spiele lang machte –, um was für die Fitness zu tun und zu spüren, wie es einst war. Vor zwei Jahren hat der ehemalige Verteidiger sein letztes Spiel für die Ravensburg Towerstars gemacht. Wegen anhaltender Hüftprobleme beendete er nach der Saison 2018/19 seine Karriere. Nahtlos nahm er den Platz des Geschäftsstellenleiters und Teammanagers beim Eishockey-Zweitligisten ein. „Das ist eine Riesenchance für mich und eine Ehre, sie bekommen zu haben“, sagt der 34-Jährige.

In der Geschäftsstelle der Ravensburg Towerstars in der Innenstadt sieht es nicht gerade so aus, als würde hier ein Zweitligameister residieren. Zwar hängen ein paar Trikots ehemaliger Spieler herum, der vorgelagerte Fanshop ist auch gut bestückt, aber wirklich repräsentativ wirkt es nicht. Raphael Kapzan scheint das nicht so wichtig zu sein. „Es macht großen Spaß“, sagt er, der sich mit Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan das Büro teilt. Was er damit auch sagen will: Wie so eine Geschäftsstelle aussehen mag, ist eher zweitrangig. Wichtig ist auf dem Platz. Vielmehr: Wichtig ist auf dem Eis. Oder noch genauer: Wichtig ist neben dem Eis. Denn genau da ist Kapzans Wirkungsbereich.

Von Landshut über Straubing nach Ravensburg

Wenn die Towerstars ein Heimspiel in der CHG-Arena haben, ist Raphael Kapzan für den Wohlfühlfaktor der Sponsoren und VIP-Gäste zuständig. Er schaut, dass alles passt. Das klingt einfacher, als es ist. Vor allem, wenn die Towerstars nicht erfolgreich sind. Dann ist natürlich auch im VIP-Raum die Stimmung schlecht. Einer wie Kapzan ist dann immens wichtig für einen Verein, der gar nicht so viele Köpfe in vorderster Front hat. Ausgleichend wirkt Kapzan, ruhig, wohl formulierend. Und: Er liebt Eishockey. Den Sport, den er selber eineinhalb Jahrzehnte lang als Profi ausüben durfte. Erst beim EV Landshut in seiner Heimatstadt, danach in Straubing, seit 2007 in Ravensburg. Dass er hier hängenbleiben würde, hätte er nicht gedacht. Doch nun ist er ganz heimisch geworden, kürzlich erst ist hier sein zweites Kind auf die Welt gekommen. Und hier spielt natürlich auch sein Herzensverein, die Towerstars, mit denen er gleich in seiner ersten Saison als Geschäftsstellenleiter und Teammanager die Meisterschaft feiern durfte. Nach je einer als Spieler mit Straubing (2006) und den Towerstars (2011) war es der dritte Titel für Kapzan.

Zuständig dafür, dass die Spieler einfach spielen können

Was er dafür geleistet hat? „Ich bin kein Sportdirektor“, stellt Kapzan klar. Dieser Aufgabenbereich liegt klar bei Schan. Kapzan, der neben seiner aktiven Karriere ein Sportmanagement-Studium absolviert und seinen Sportfachwirt gemacht hat, ist zwar Teammanager, das heißt aber einfach, dass er auch im Bezug auf die Mannschaft für den Wohlfühlfaktor zuständig ist. „Ich versuche, den Spielern das Leben einfach zu machen, dass sie sich aufs Eishockey konzentrieren können“, erklärt Kapzan. Auch das klingt vielleicht erst mal weniger stressig, als es ist. Denn da steckt tatsächlich eine Menge drin. „Papierkram“ ist nur eines der Schlagworte, hinter dem sich reichlich Arbeit versteckt. Gerade für die englischsprachigen Spieler sei es wichtig, dass sie jemanden haben, der ihnen beisteht. Sei es bei der Steuererklärung. Dann kommt in der Regel Raphael Kapzan ins Spiel. Eng dran an der Mannschaft ist er vor allem bei Heimspielen, auswärts ist er selten dabei, außer die Fahrt ist nicht so weit. Das ist für ihn auch deshalb ganz schön, weil da ja noch die kleine Familie ist, um die er sich neben all den Aufgaben für die Towerstars kümmert.

Allzu viele Gedanken darüber, womöglich etwas früh die Karriere beendet zu haben, kommen bei so viel Beschäftigung deshalb gar nicht auf. Dafür liebt Kapzan seinen jetzigen Job auch zu sehr. Dass er mal an dieser Stelle arbeiten würde, war früh absehbar. Noch als Spieler hatte er länger bei Klaus Nussbaumer in der Towerstars-Geschäftsstelle hospitiert. Als Schan auf ihn zukam, weil Nussbaumer sein absehbares Ausscheiden ankündigte, musste Kapzan nicht lange überlegen. Letzte Zweifel, ob das der richtige Schritt ist, beseitigte die schmerzende Hüfte. Und natürlich die Liebe zum Eishockey, zu seinen Towerstars.