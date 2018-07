Rangnick will 1. Titel: „Keine Zweifel am Erfolg“

Berlin (dpa) - Schalke-Coach Ralf Rangnick ist vom Pokal-Triumph „absolut überzeugt“ - es wäre sein erster großer Titel als Trainer. Auch die jüngste Negativserie der Gelsenkirchener mit sechs Pflichtspiel-Pleiten nacheinander kann den Optimismus des 52-jährigen Fußball-Lehrers nicht erschüttern.

„Wenn jeder seine Leistung bringt, gibt es keine Zweifel am Erfolg“, sagte der Schalke-Coach im „kicker“. „Als ich hier angetreten bin, war ich wesentlich unruhiger.“ Seit Mittwoch bereitet Rangnick sein Team in Berlin auf das „deutsche Wembley“ vor.

Wenn die Schalker am Samstag im Olympiastadion das DFB-Pokalfinale für sich entscheiden, wäre für Rangnick die Rettungsmission endgültig erfüllt. „Dann hätten wir alle drei Ziele erreicht, die sich bei meinem Antritt für diese Saison noch stellten: Möglichst früh den Klassenerhalt sichern, die Chance aufs Champions-League-Halbfinale wahrnehmen - und den Pokalsieg“, betonte Rangnick, der im März Felix Magath nachgefolgt war. „Es wäre vor allem der Pokal der Spieler“, sagte daher Rangnick.

Während es für „Königsblau“ der fünfte Pokalsieg nach 1937, 1972, 2001 und 2002 wäre, könnte Rangnick zum ersten Mal überhaupt eine nationale Siegertrophäe in den Händen halten. In seiner ersten Amtszeit als Schalke-Trainer war er 2005 als Vizemeister und Vizepokalsieger zweimal kurz vor dem großen Ziel gescheitert. In seiner Vita stehen daher bisher nur der Gewinn des Württembergischen Pokals 1997 mit dem SSV Ulm sowie vier Aufstiege. „Jeder Aufstieg ist für mich ein Titel“, betonte Rangnick jedoch.