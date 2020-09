Ralf Schumacher über Mick: Nächste Saison in der Formel 1

Nach dem Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen im Ostalbkreis auf 2022 gestiegen. Im Vergleich zum Freitag hat das Landratsamt 23 neue Fälle registriert. Mit 20 aktiven Fällen in Bopfingen, acht in Kirchheim und neun in Riesbürg hat sich der Fokus des Infektionsgeschehens nun in den Osten des Landkreises verlagert. Laut Informationen aus dem Landratsamt ist Bopfingen damit vor Schwäbisch Gmünd (19 aktive Fälle) die am stärksten betroffene Kommune im Ostalbkreis.