Rätselraten um TV-Übertragung von Bayern-Spielen bei Club-WM

Abstandhalten und das Tragen einer Maske sind das Gebot der Stunde, um sich und andere in der Corona-Pandemie zu schützen. Doch gerade in Mehrparteien- oder Hochhäusern passiert es immer wieder, dass Bewohner im Treppenhaus oder im Aufzug keine Maske tragen. Gerade für ältere Menschen, die auf den Aufzug angewiesen sind, kann das zu unangenehmen Situationen führen. Auch in Spaichingen scheint das ein Problem zu sein. So erzählte uns eine Leserin, dass sie wiederholt neben Nachbarn im Aufzug stand, die keine Maske trugen.