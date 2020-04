Radstar Emanuel Buchmann über eine Geistertour: „Das wäre ein komplett anderes Gefühl“

Von Schwäbische Zeitung

Es war nicht zu übersehen: Seit Mittwochnachmittag ist der Polizeihubschrauber über Tuttlingen gekreist. Auch nachts hat man ihn gehört. Die Polizei hat nach einem 81-jährigen Mann gesucht, der als vermisst gemeldet worden war.

Am Donnerstagnachmittag wurde er im Wald von einem Arbeiter gefunden und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.Davor war der Mann zuletzt am Mittwoch gegen 14 Uhr von seiner Frau im Garten ihres Anwesens gesehen worden.