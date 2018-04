Radprofi Roglic vor Sieg auf Tour de Romandie

Von Schwäbische Zeitung

Ein Kind ist am Donnerstag bei einem Unfall in Ulm-Wiblingen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Toyota war gegen 17.30 Uhr auf dem Wiblinger Ring von der Biberacher Straße in die Reutlinger Straße unterwegs. Im rechten Grünstreifen an der Biberacher Straße spielten drei Kinder.

Kind von Stoßstange erfasst Ein Siebenjähriger entfernte sich von der Gruppe und rannte unmittelbar vor dem Toyota über die Straße.