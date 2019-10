Radprofi Ackermann feiert Etappensieg in China

Angeblich kaufen sie Gold, Uhren, Pelze, Antiquitäten oder Edelsteine. Dafür bieten sie überdurchschnittliche Preise. Was in einem Inserat auf den ersten Blick wie ein gutes Geschäft wirkt, ist in Wirklichkeit eine Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt.

Das Inserat, das am Dienstag in der Lindauer Zeitung erschienen ist, klingt vielversprechend: Wer Gold zu verkaufen hat, soll dafür mehr als den Materialwert bekommen.

Es hilft auch, die Adresse zu googlen und zu schauen, ob es das Geschäft tatsächlich gibt.