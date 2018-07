Rad-Routinier Voigt verlängert Vertrag bis 2012

Luxemburg (dpa) - Radprofi Jens Voigt wird auch im Alter von 40 Jahren auf internationalem Spitzenniveau fahren. Der Berliner verlängerte seinen Vertrag beim Team Leopard - das nach der Fusion mit dem Rennstall von Andreas Klöden künftig RadioShack-Nissan-Trek heißen wird - bis Ende 2012.

„Die jüngsten Veränderungen in der Teamstruktur sind herausfordernd für uns alle“, sagte der Edelhelfer der Brüder Andy und Frank Schleck in einer Mitteilung seines Teams. „Ich mag zwar in einer Woche 40 Jahre alt werden, aber mein Motor ist stark genug, um meine Kapitäne zu unterstützen.“

Voigt absolvierte 2011 seine erste Saison im neu formierten Team aus Luxemburg, das die hohen Erwartungen nicht erfüllte und deswegen zur neuen Saison mit der Ex-Equipe von Lance Armstrong fusioniert. In seinem 16. Profijahr hofft der in Berlin wohnende Mecklenburger auf seine 14. Teilnahme bei der Tour de France. In diesem Jahr gelang es ihm und seinen Kollegen nicht, den ersehnten Triumph einzufahren.

Dennoch überzeugte der Altmeister im Sommer in Frankreich vor allem bei den schwierigen Pyrenäen- und Alpenanstiegen und machte damit Werbung für sich selbst. „Es ist mein Traum, einen der beiden Schleck-Brüder in Paris ins Gelbe Trikot zu bringen, also bin ich sehr glücklich, dass ich weiter mit beiden fahren kann“, sagte Voigt.

2012 wird Voigt erstmals mit dem ebenfalls in die Jahre gekommenen zweimaligen Tour-Zweiten Klöden (36) in einem Team zusammenfahren. Die Mannschaftsführung begründete die Entscheidung für eine Vertragsverlängerung vor allem damit, dass der Deutsche eine Mentoren-Funktion für die anderen Fahrer erfüllen könne.