Raúl rettet Schalke das 2:2 gegen Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Der prominente Patient ist auf dem Weg der Besserung, aber noch lange nicht über den Berg. Immerhin bewahrte Spaniens Fußball-Legende Raúl den FC Schalke 04 in der 87. Minute zum 2:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach vor der fünften Saisonpleite im sechsten Spiel.

„Er hat seine Stärken im Strafraum. Das Tor hat er klasse gemacht“, lobte Trainer Felix Magath seinen Stürmer, der sich vor seinem Premierentreffer gegen gleich drei Borussen durchgesetzt hatte. „Ich freue mich für ihn, dass er getroffen hat“, sagte Magath.

„Nach dem späten Sieg in Freiburg sind wir schon ganz anders aufgetreten. Leider sind noch einige Dinge passiert, die nicht passieren dürfen“, haderte Kapitän Manuel Neuer mit abermaligen Abwehrfehlern und Unkonzentriertheiten, die der Borussia vor 61 673 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena eine 2:0-Führung ermöglichten. Nach einem Foul von Benedikt Höwedes am starken Idrissou-Ersatz Raul Bobadilla nutzte Filip Daems (15.) den fälligen Strafstoß zur Führung. Michael Bradley (43.) erhöhte sogar auf 2:0, ehe die beiden Schalker Neuzugänge Klaas-Jan Huntelaar (52.) und Raúl den Königsblauen wenigstens noch einen Punkt retteten.

„Wenn man so eine Leistung auf Schalke bringt, kann man keine zerrüttete Mannschaft sein“, sagte Borussen-Abwehrspiele Tobias Levels. Auch Trainer Michael Frontzeck konnte mit dem Punkt nach zuletzt drei Pleiten in Serie unter dem Strich leben, auch wenn es nicht zum ersten Sieg in Gelsenkirchen seit 1992 langte. „Dass es am Ende nicht gereicht hat, hängt auch mit der individuellen Qualität des Gegners zusammen“, meinte Frontzeck, dessen Elf mit 19 Gegentoren weiter die „Schießbude“ der Liga stellt. Spätestens nach dem Platzverweis für Roel Brouwers (78.) nach einem Foul an Huntelaar wurde der Schalker Druck zu stark. „Es ist Spekulation, ob wir mit elf Mann gewonnen hätten“, sagte Frontzeck.

Die „Königsblauen“ brauchten gut eine halbe Stunde, um erstmals gefährlich vor das Gladbacher Tor zu kommen, hatten durch Joel Matip, zweimal Huntelaar und José Manuel Jurado zwischen der 33. und 37. Minute vier gute Ausgleichsmöglichkeiten. Doch in dieser Drangphase gelang den Borussen, die in Schlussmann Logan Bailly einen starken Rückhalt hatten, der zweite Nadeltich: Einen schönen Konter über Bobadilla und Reus schloss US-Nationalspieler Bradley zum 2:0 ab.

Nach dem Wechsel verstärkte Schalke den Druck. Doch Höwedes (48.) brachte den Ball aus vier Metern nicht im Borussen-Tor unter. Kurz darauf reagierte Bailly bei einem Freistoß von Ivan Rakitic großartig. Mit dem Anschlusstreffer von Huntelaar, der mit seinem dritten Tor im dritten Spiel seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellte, schöpften die Schalke-Fans noch einmal Hoffnung. Doch weitere Chancen von Raul (58.) und Höwedes (64.) blieben zunächst ungenutzt. Reus (66.) verpasste mit einen Lattenschuss die Entscheidung. Dann kam Raúl und bescherte seinem Club vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt“, befand Magath.