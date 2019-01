Rückschlag: Freund nur 13. beim Continental Cup

Der frühere Weltmeister Severin Freund hat im Continental Cup der Skispringer ein Top-Resultat erneut verpasst und muss sich immer mehr um einen Start bei der Nordischen Ski-WM sorgen.

Im japanischen Sapporo wurde der 30 Jahre alte Niederbayer am Freitag 13. und war damit nur der viertbeste Deutsche. Gut vier Wochen vor Beginn der Titelkämpfe in Seefeld in Tirol fehlen Freund damit weiter Argumente und Resultate für eine Rückkehr in den A-Kader.

In Sapporo landeten Andreas Wank (2.), Martin Hamann (6.) und Moritz Baer (12.) vor dem jahrelangen Weltklassemann, der mit Sprüngen auf 128 und 118,5 Meter erneut nicht überzeugte.

Für Seefeld dürfte Bundestrainer Werner Schuster fünf oder maximal sechs Starter nominieren. Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe sind gesetzt, auch Olympiasieger Andreas Wellinger, David Siegel und Richard Freitag liegen derzeit deutlich vor Freund. Der Sieg beim Wettkampf in der sogenannten zweiten Liga der Skispringer ging am Freitag an den Österreicher Clemens Aigner.

