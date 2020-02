Rückkehr nach Spanien: Hannovers Jonathas hat neuen Club

52 Zentimeter groß, 3600 Gramm schwer und dunkelblaue Augen. Dazu ein kleiner Schmolmund, eine süße Stupsnase und ein paar Haare auf dem Kopf.

So die nüchternen Zahlen und das äußere Erscheinungsbild zu dem kleinen Jungen, der am 27. Dezember 2019 auf die Welt gekommen ist. Das, was einen Neugeborenen eben ausmacht. Doch der kleine Emiljan Nikolai Henne ist kein ganz gewöhnlicher Junge. Er ist das vorerst letzte im Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten geborene Baby.