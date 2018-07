Räikkönen aus Rallye-Wertung gestrichen

Berlin (dpa) - Kimi Räikkönen ist aus der Gesamtwertung der Rallye-Weltmeisterschaft gestrichen worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten trafen die zuständigen Kommissare der Rallye Australien am Freitag diese Entscheidung.

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister aus Finnland hatte zuvor bereits die Teilnahme mit seinem Ice 1 Racing Team am 10. WM-Lauf bereits abgesagt. Als offiziell beim Internationalen Automobilverband (FIA) gemeldeter WRC-Rennstall ist Räikkönen verpflichtet, an sieben Läufen teilzunehmen, zwei davon außerhalb Europas. Räikkönen ging bislang nur in Jordanien neben fünf kontinentalen Rennen an den Start.

In den kommenden Wochen stehen aber nur noch die Läufe in Frankreich, Spanien und Großbritannien auf dem Programm. Neben der Verbannung aus dem Klassement (bis dato Platz 8) wurde gegen Räikkönen auch noch eine Geldstrafe von 16 000 Euro verhängt.