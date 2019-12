Quarterback Wentz gewinnt mit Philadelphia gegen New York

Von Schwäbische Zeitung und Oliver Helmstädter

Das lange Zeit vergriffene Buch „Nice Society“ über das legendäre Nachtlokal Aquarium in Ulm ist in einer Zweitauflage erschienen und ab sofort erhältlich. Von dem 120 Seiten starken, reich bebilderten Buch über „Drei Jahrzehnte Glitzer und Glamour“ in dem Kultlokal, in dem auch Queen-Sänger Freddie Mercury seinen Geburtstag feierte, wurden bereits 4000 Exemplare verkauft.

