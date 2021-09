Quarterback über St. Brown: „Gut“ seit er angekommen ist

Trotz bislang kaum gelungener Aktionen im Zusammenspiel bei den Detroit Lions hat Quarterback Jared Goff eine hohe Meinung vom deutschen Football-Profi Amon-Ra St. Brown.

„Ich habe das Gefühl, er ist gut. Er war gut seit er hier angekommen ist und ist bereit für die Ballberührungen, würde ich mir vorstellen“, sagte der Routinier vor US-Journalisten in Detroit.

Eine Erklärung dafür, weshalb der 21-Jährige Deutsch-Amerikaner bislang so wenig Bälle zugeworfen bekam von ihm, hatte Goff selbst nicht. „Er ist immer Teil des Spielplans. Er ist immer Teil davon, was wir machen wollen. Ich denke, es sind einfach die Umstände und überhaupt nichts, das auch nur ein kleines bisschen absichtlich ist oder so“, sagte er. „Wir versuchen, ihm den Ball zu geben, so oft wir können.“

Passempfänger St. Brown spielt seine erste Saison in der NFL. Bei der Niederlage zuletzt gegen die Baltimore Ravens stand er bei 43 Prozent aller Angriffe auf dem Feld, bekam den Ball aber nur einmal zugespielt. Die Lions haben ihre drei ersten Saisonspiele verloren. Am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) treffen sie auf die Chicago Bears.

