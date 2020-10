Quarterback Newton positiv auf Corona - Spiel verlegt

Tausende Menschen haben am Samstag in Konstanz und anderen Städten am Bodensee für und gegen die Corona-Politik demonstriert. Mit einer sogenannten Friedensmenschenkette hat unter anderem die Initiative „Querdenken“ am Bodenseeufer mehr als 1000 Menschen mobilisiert.

Zwischen der Insel Mainau und Bodman bildeten weitere 1000 Menschen eine Kette, im Bereich Überlingen - Meersburg - Friedrichshafen 5500 Teilnehmer und am bayrischen Bodenseeufer rund 3000 Leute.