Qualifikation zur EM 2012: DFB-Team in Lostopf 1

Nyon (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Auslosung der Qualifikations-Gruppen zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine in Topf 1 gesetzt sein. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekannt.

Damit ist ein Aufeinandertreffen des Rekord-Europameisters mit Titelverteidiger Spanien, Weltmeister Italien sowie die Niederlanden, England, Kroatien, Portugal, Frankreich oder Russland ausgeschlossen. Denn diese neun Nationalteams wurden anhand der aktuelle Koeffizienten- Rangliste des europäischen Verbandes als Gruppenköpfe eingeteilt.

Die Auslosung der Qualifikationsgruppen wird am 7. Februar 2010 in Warschau vorgenommen. In der EM-Ausscheidung wird es neun Gruppen geben, sechs mit sechs und drei mit fünf Teams. Die insgesamt 51 Mannschaften kämpfen zwischen September 2010 und Oktober 2011 um die 14 noch zu vergebenden Plätze für die EM-Endrunde, für die die Gastgeber Polen und Ukraine automatisch qualifiziert sind. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite sind direkt qualifiziert. Die verbleibenden acht Gruppenzweiten bestreiten im November 2011 Relegations-Duelle um die dann noch zu vergebenden vier EM-Tickets.

Die 6 Töpfe für die Auslosung der EM-Qualifikations-Gruppen:

Topf 1: Spanien (Titelverteidiger), Deutschland, Niederlande, Italien, England, Kroatien, Portugal, Frankreich, Russland

Topf 2: Schweiz, Griechenland, Tschechien, Schweden, Serbien, Türkei, Dänemark, Slowakei, Rumänien

Topf 3: Israel, Bulgarien, Finnland, Norwegen, Irland, Schottland, Nordirland, Österreich, Bosnien

Topf 4: Slowenien, Lettland, Ungarn, Litauen, Weißrussland, Belgien, Wales, Mazedonien, Zypern

Topf 5: Montenegro, Albanien, Estland, Georgien, Moldawien, Island, Armenien, Kasachstan, Liechtenstein

Topf 6: Aserbaidschan, Luxemburg, Malta, Färöer, Andorra, San Marino