Qualifikantin gewinnt überraschend Turnier in Berlin

Die russische Qualifikantin Ludmilla Samsonowa hat überraschend das Rasentennis-Turnier in Berlin gewonnen. Im Finale setzte sich die 22-Jährige mit 1:6, 6:1, 6:3 gegen Belinda Bencic aus der Schweiz durch.

Durch ihren ersten Turniersieg klettert Samsonowa in der Weltrangliste am 21. Juni von Rang 106 auf 63. Mit ihrem Erfolg tritt sie die Nachfolge ihrer Landsfrau Dinara Safina an, die als bislang letzte Spielerin 2008 in Berlin gewann, damals noch auf Sand.

