Qualifikant Kamke verliert bei den US Open

Qualifikant Tobias Kamke hat bei den US Open den Einzug in die zweite Runde verpasst.

Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Lübeck musste sich in New York dem Spanier Fernando Verdasco 3:6, 6:3, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Verdasco ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 32 gesetzt. Am Vortag war auch der Augsburger Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde ausgeschieden.

