Punktgewinn gegen Bayern stärkt den Werder-„Glauben“

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 62 Jahre alter Mann aus dem Ostalbkreis ist nach einem Unfall auf einem Gehweg in Frankfurt gestorben. Bei dem Vorfall am Samstagnachmittag war ein SUV in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.

Dabei wurden laut Polizei drei Menschen auf dem Bürgersteig schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser, wo der 62-jährige Fußgänger aus dem Ostalbkreis und ein jüngerer Fahrradkurier starben. Bei dem dritten Opfer handelte es sich um eine 31 Jahre alte Frau aus Frankfurt.