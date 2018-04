Punkt der Moral gegen Schalke - Köln trotzdem vor Abstieg

Daniel Lott (26) aus Bad Saulgau hat es geschafft: Die Jury wählte ihn am Samstag in der Glacis-Arena in Neu-Ulm zum Mister Schwaben 2018. Mit der Wahl wird er die bayerische Region Schwaben ein Jahr lang bei diversen Gelegenheiten vertreten. Ihm zur Seite steht Tanja Drechsel aus Augsburg als neu gekürte Miss Schwaben.

Leonie Lott, die Schwester von Daniel Lott, verpasste den obersten Platz auf dem Siegertreppchen nur knapp. Sie wurde in der Konkurrenz von elf Frauen Zweite.