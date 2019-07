Pulisic bringt Titelverteidiger USA ins Gold-Cup-Finale

Der Geschäftsführer der Oberschwabenklinik, Sebastian Wolf, musste sich in der jüngsten Ravensburger Gemeinderatssitzung massive Kritik anhören. Zwar hält die Stadt am Klinikverbund des Landkreises nur noch 1,8 Prozent und hat entsprechend wenig Einfluss, einige Kommunalpolitiker sind aber unzufrieden mit der Personalpolitik der OSK.

„Das Personal arbeitet an der Maximalgrenze seiner Belastbarkeit“, sagte SPD-Stadtrat Aytun Narcin. „Wenn Mitarbeiter in ihrer Freizeit oder im Urlaub zuhause angerufen werden, weil die Personalnot so ...