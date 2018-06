Public Viewing in der Waldbühne: BVB-Fans in Berlin

Dortmund (dpa) - Berlin steht beim DFB-Pokalfinale eine Invasion von BVB-Fans bevor. Mit Hilfe des Hauptsponsors Evonik ist es dem deutschen Fußballmeister aus Dortmund gelungen, ein Public Viewing in der Waldbühne zu organisieren.

„Nach tagelangen Gesprächen mit den Berliner Sicherheitsbehörden liegt nunmehr eine Genehmigung vor“, sagte der Evonik-Vorstandsvorsitzende Klaus Engel am Samstag in der Halbzeitpause der Partie gegen den SC Freiburg.

Damit sollen sich rund 18 000 schwarz-gelbe Anhänger, die keine Eintrittskarte für das Duell mit Bayern München im Olympiastadion erwerben konnten, auf den Weg in die Hauptstadt machen. „Das ist unser Geschenk an die BVB-Fans für die tolle Unterstützung der Mannschaft auch in dieser Saison“, kommentierte Engel. Der Eintrittspreis für die Waldbühne beträgt neun Euro. Der Vorverkauf beginnt am 7. Mai um 12.00 Uhr und läuft ausschließlich im BVB-Onlineshop.

Vereinsmitteilung