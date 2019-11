Proteste in Chile - Verband beendet Fußball-Saison

Die Bewegung „Fridays for Future“ hat an diesem Freitag wieder Tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die bayrischen Straßen gebracht. Drei Tage vor der Weltklimakonferenz in Madrid. In Lindau zogen rund 280 Demonstranten lautstark über die Insel, um für einen besseren Umwelt- und Klimaschutz zu demonstrieren. Ihre Parolen wie „Es gibt kein Recht, einen SUV zu fahren“ oder „Rettet die Pole, raus aus der Kohle“ hallen durch die Gassen der Altstadt.