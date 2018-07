Profi-Boxer Dimitrenko will zu Olympia 2016

Hamburg (dpa) - Profi-Europameister Alexander Dimitrenko will bei den Olympischen Spielen 2016 in den Box-Ring steigen.

„Da bei den Olympischen Spielen zukünftig auch Profis zugelassen werden sollen, möchte ich für Deutschland 2016 in Rio de Janeiro antreten und als erster deutscher Schwergewichtsboxer olympisches Gold holen“, teilte der im vergangenen Jahr eingebürgerte gebürtige Ukrainer mit. Der Universum-Boxer soll seinen EM-Titel am 24. September in Hamburg gegen den Briten Michael Sprott verteidigen.

Die Welt-Amateur-Boxföderation AIBA hat im August angekündigt, eine eigene Profi-Sparte zu gründen und daraus Kämpfer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro in den Ring zu schicken. Die Konzeption für die Abteilung AIBA Professional Boxing (APB) soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die ersten Wettkämpfe soll es 2013 geben.

Der Amateurverband legte fest, dass nur Profis im Alter zwischen 19 und 34 Jahren in den olympischen Ring steigen dürfen. Dimitrenko feiert am 5. Juli 2016 seinen 34. Geburtstag. Die Zulassungskriterien sehen weiter vor, dass ausschließlich APB-Boxer startberechtigt sein sollen. Boxer von den derzeitigen Profi-Verbänden sollen nicht zugelassen werden.