Private Wettanbieter kritisieren den Staat

Mannheim (dpa) - Die privaten Wettanbieter wollen aus der Schmuddelecke und schießen gegen das staatliche Monopol auf Sportwetten. Der Staat unternimmt zu wenig gegen die Spielsucht, kritisierten Anwälte von Spielevermittlern vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim.

Verkaufsstellen für Lotto gehörten zum täglichen Leben - eine Hemmschwelle gegen Glücksspiele werde so kaum aufgebaut. Wie Lotto-Annahmestellen hätten auch Private keinerlei Einfluss auf Quotengestaltung, betonten sie weiter. Und auch vom Wettskandal, der derzeit die Fußballwelt erschüttert, seien sie nicht betroffen. Im Gegenteil: „Es waren - wie schon bei dem früheren Skandal - die Privaten, die auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen haben“, betonte Rechtsanwalt Peter Aidenberger.

Die Kläger aus Mannheim und Pforzheim wollen das staatliche Monopol auf Sportwetten kippen. Sie sehen sich durch den neuen Staatsvertrag für Glücksspiele benachteiligt, der seit 2008 gilt. Er verstoße gegen die Verfassung und sei nicht mit dem Europarecht vereinbar, argumentieren sie.

Aus ihrer Sicht kommt der Staat seiner Verpflichtung im Kampf gegen die Spielsucht nicht nach. Lotto-Annahmestellen gebe es dort, wo „Produkte des täglichen Lebens“ wie Zeitungen, Comic-Hefte oder auch Schulutensilien zum Verkauf angeboten würden. „Mein sechsjähriger Sohn wird damit unweigerlich konfrontiert, wenn wir wöchentlich seine Zeitschrift kaufen“, monierte Kläger-Anwalt Dieter Pawlik. Damit werde gegen die strengen Vorgaben verstoßen, an die das Bundesverfassungsgericht im März 2008 ein staatliches Monopol für Glücksspiele geknüpft habe.

Auch die Reduzierung der Annahmestellen im Südwesten spreche nicht - wie von den Karlsruher Richtern verlangt - für eine veränderte Struktur. Derzeit gibt es laut Regierungspräsidium Karlsruhe, der Aufsichtsbehörde für Baden-Württemberg, 3533 Stellen. Erlaubt sind 3630, es ist zudem eine Reduzierung auf 3300 geplant. In etwa 420 Stellen werden den Angaben zufolge Sportwetten angenommen. Dass bereits jetzt die Grenze unterschritten wird, hat nach Überzeugung der Kläger-Anwälte ausschließlich betriebswirtschaftliche Gründe.

Die Wettbüro-Inhaber wehren sich gegen Verbote der Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2006. Bislang blieben ihre Klagen erfolglos. Auch die VGH-Richter erklärten das Staatsmonopol bis jetzt für rechtmäßig und gewährten den privaten Anbietern in Eilverfahren keinen vorläufigen Rechtsschutz. Nun steht jedoch die gründliche Prüfung an. Nach zahlreichen Eilverfahren aus dem gesamten Südwesten, will der zuständige 6. Senat „Konturen in das Verfahren bekommen“, kündigte die Vorsitzende Richterin Else Kirchhof an.

Der VGH in Mannheim entscheidet damit bundesweit als erstes Obergericht in einem Hauptsacheverfahren über den neuen Staatsvertrag. Der Streit um das staatliche Monopol hat bereits mehrere Gerichte im Südwesten beschäftigt - mit unterschiedlichem Ausgang. So hatte das Freiburger Verwaltungsgericht im Mai 2008 den Staatsvertrag als nicht vereinbar mit EU-Recht erklärt.

Auch in anderen Bundesländern gab es mehrere Prozesse. Am 8. Dezember wird sich zudem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg mit dem Thema befassen. Mehrere Verwaltungsgerichte, darunter Stuttgart und Sigmaringen, haben ihm Verfahren wegen europarechtlicher Zweifel vorgelegt. Mit einer Entscheidung ist erst 2010 zu rechnen.

Darauf wollen die Mannheimer Richter nicht warten. „Da muss jetzt eine Linie rein“, meinte Richterin Kirchhof. Ihr Senat will am10. Dezember sein Urteil verkünden. Es wird vermutlich nicht das letzte Wort sein: Der VGH machte bereits in der mündlichen Verhandlung deutlich, dass er eine Revision zulassen wird. Ein eher seltener Fall. „Die Angelegenheit ist von grundsätzlicher Bedeutung - das ist klar“, sagte Kirchhof.