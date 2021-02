Preuß, Herrmann, Hinz und Hettich starten im Sprint

Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz (28) und Janina Hettich (24) gehen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka im Sprint an den Start.

Das Quartett für das Rennen am 13. Februar (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) nominierte der Deutsche Skiverband. Für die Frauen ist es über 7,5 Kilometer das erste Einzelrennen beim Saison-Höhepunkt. Zum Auftakt hatte die deutsche Mixed-Staffel mit Herrmann (32) und Preuß (26), die zusammen mit Arnd Peiffer (33) und Erik Lesser (32) antraten, am Mittwoch nur Rang sieben belegt.

Im Männer-Sprint über zehn Kilometer am 12. Februar (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) setzt Bundestrainer Mark Kirchner auf Olympiasieger Peiffer, Lesser, Benedikt Doll (30) und Johannes Kühn (29). Das Aufgebot hatte Kirchner (50) bereits in der Vorwoche im Trainingslager in Österreich fest benannt. Der fünfte deutsche Starter Roman Rees (27) wird in der zweiten WM-Woche im Einzel über 20 Kilometer eine Chance bekommen. Wann Maren Hammerschmidt (31) bei den Frauen zum Zuge kommt, ist noch nicht bekannt.

