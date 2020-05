Premier-League-Clubs hoffen auf Spiele in eigenen Stadien

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein geladenes Sturmgewehr und mehr als 500 Schuss Munition haben Zollfahnder im Haus eines 50-Jährigen im Kreis Lörrach gefunden. Weil das „damals in“ gewesen sei, hatte der Mann nach eigenen Angaben Waffe und Munition vor einigen Jahren in der Schweiz gekauft, teilte das Zollfahndungsamt in Stuttgart am Montag mit.

„Wir hatten einen Hinweis, dass er Munition im Besitz haben soll“, erklärte eine Sprecherin.

Im Keller des Mannes seien die Zöllner bei der Hausdurchsuchung fündig geworden.