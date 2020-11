Premier League: 16 positive Tests in einer Woche

Der Lockdown in Vorarlberg bereitet Lindauern Angst. Dort sind Intensivstationen fast voll, die Coronazahlen sind um ein Vielfaches höher, aber die Vorarlberger dürfen jederzeit über die Grenze.

13 Intensivbetten standen am Montag in ganz Vorarlberg noch zur Verfügung. 35 Menschen mussten wegen ihrer Corona-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt werden. Fast 200 Patienten liegen mit Corona in einem Krankenhaus. 74 Menschen sind in Vorarlberg bisher an Corona gestorben, davon 52 allein in den vergangenen sieben Wochen.