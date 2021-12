Präsident Oke Göttlich beim FC St. Pauli wiedergewählt

Oke Göttlich bleibt Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli.

Auf der Mitgliederversammlung des Tabellenführers wurden in den Messehallen in Hamburg neben dem 46-Jährigen auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter Christiane Hollander, Carsten Höltkemeyer, Jochen Winand und Esin Rager in ihren Ämtern bestätigt.

Göttlich steht seit 2014 an der Spitze des Vereins. Bei seiner Wiederwahl erhielt er 258 der 263 Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

