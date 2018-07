PR-Duell Bolt gegen Gay: „Es geht um uns beide“

Usain Bolt und Tyson Gay haben den Sprint-Showdown eingeläutet. Die beiden Superstars sorgten mit ihren ersten öffentlichen Auftritten vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin für einen Medienauflauf.

Ausgerechnet der ansonsten so ruhige Amerikaner Gay sprach forsch vom WM-Titel und Weltrekord. Der Olympiasieger aus Jamaika will dagegen im 100-Meter-Finale am 16. August Taten sprechen lassen: „Blitz“-Bolt gab sich so locker wie bei seinen Triumphen vor einem Jahr in Peking. „Ich bin bereit. Ich kann es kaum erwarten, endlich auf der Bahn zu stehen. Ich mache mir aber nie selber Druck“, sagte der 22-jährige Favorit.

Bolt lag bei dem PR-Duell schon mal vorn: Gay präsentierte sich um die Mittagszeit bei einer Pressekonferenz seines Ausrüsters in einem Hotel vor etwa 100 Journalisten und einem Dutzend TV-Kameras, bei Bolt waren es vier Stunden später in einem Zelt seines Sponsors an der Spree dreimal so viele Medienvertreter und doppelt so viele Kameras. Wie während der ganzen Saison sind sich die beiden Sprint-Asse auch in der Hauptstadt bisher aus dem Weg gegangen, allerdings trafen sie sich vergangene Woche in einer Münchner Arztpraxis. Mehr als ein gegenseitiges „Bist du okay?“, so Bolt, hatten sie nicht zu bereden. Über 100 Meter rannten die beiden überhaupt erst einmal gegeneinander: Im Mai 2008 lief Bolt in New York seinen ersten Weltrekord und besiegte den Amerikaner klar.

„Ich versuche mein Bestes zu geben und cool zu bleiben. Das ist wirklich ein großes Duell, aber niemals ein Kampf“, sagte der Jamaikaner. „Es geht hier nur um uns beide“, meinte Gay, „ich sehe keinen anderen, der solche Zeiten laufen kann.“ Alles, was zwischen Bolts Weltrekord (9,69) und 9,60 Sekunden liegt, glaubt der dreifache Weltmeister von 2007 im Olympiastadion sprinten zu können. Eine Zeit unter 9,60 Sekunden hält er dagegen für „unfassbar“. Gay führt die Weltjahresbestenliste mit 9,77 Sekunden an und sagte: „Ich möchte den Titel gewinnen. Und ich möchte den Weltrekord brechen. Ich denke, ich bin in der besten Form, die ich je hatte.“

Der 27-Jährige redete zwar wie immer langsam und leise, hat sich aber offenbar auch von dem Hype um die schnellsten Männer der Welt anstecken lassen. „Einige von Ihnen halten mich für langweilig, weil ich mich immer nur auf meine Rennen konzentriere“, sagte er. Diesmal präsentierte er sich ungewohnt selbstbewusst. Sorgen um seine Fitness muss sich Gay im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr machen. Zwar hatte er seinen Start beim Meeting in Cottbus wegen Leistenbeschwerden abgesagt, jetzt fühlt er sich aber schon wieder gut. „Ich war am Morgen bei meinem Arzt“, erzählte er. „Und der sagte, ich solle mich nur auf mein Rennen konzentrieren. Alles andere sei okay.“

Auch Bolt kann - abgesehen vom hohen Erwartungsdruck - sorgenfrei in die WM gehen: „Ich habe keine Probleme, ich weiß, was ich getan habe. Ich bin wirklich in guter Form.“ Im Olympiastadion wird der Star aus der Karibik in orangen Schuhen starten - und hat sich vorgenommen, im Gegensatz zu Peking dieses Mal auch richtig die Schnürsenkel zu binden.