Präsident des VfB Stuttgart: Buchwald macht Ernst

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem schweren Unfall, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf passiert ist, sind vier Beteiligte verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, war ein 52-jähriger Trikefahrer von Unterraderach kommend in Richtung Markdorf unterwegs und wollte auf Höhe der Mülldeponie ein vorausfahrender Wagen überholen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Lenker hierbei die Kontrolle über das Trike, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung.