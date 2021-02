Potenzielle Gegner in Tokio für das DBB-Team stehen fest

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kennt für den Fall einer Olympia-Qualifikation schon zwei ihrer drei Vorrundengegner in Tokio.

Das DBB-Team, das sich noch bei einem Turnier ein Ticket sichern will, würde in der Gruppe B auf Australien und Nigeria treffen. Dritter Kontrahent wäre der Gewinner eines weiteren Qualifikationsturniers mit der Dominikanischen Republik, Italien, Neuseeland, Puerto Rico, Senegal und Serbien. Dies ergab die Auslosung im schweizerischen Mies, wie der Deutsche Basketball-Bund mitteilte.

Das DBB-Team von Bundestrainer Henrik Rödl soll sein Qualifikationsturnier vom 29. Juni bis zum 4. Juli in Split bestreiten. Gegner sind zunächst Russland und Mexiko. In der anderen Staffel treten Gastgeber Kroatien, Tunesien und Brasilien an. Nur der Sieger darf im August nach Tokio reisen.

Acht Teilnehmer des Olympia-Turniers stehen bereits fest. In der Gruppe A trifft Rekord-Olympiasieger USA auf Iran und Frankreich sowie den Sieger der Qualifikation mit Kanada, China, Tschechien, Griechenland, der Türkei und Uruguay. In Gruppe C spielen Argentinien, Spanien, Olympia-Gastgeber Japan und ein weiterer Qualifikant. Dies ist entweder Angola, Südkorea, Litauen, Polen, Slowenien oder Venezuela.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-273364/2

DBB-Mitteilung

Mitteilung des Weltverbandes Fiba

Infos zu Olympia-Qualifikation auf Fiba-Homepage