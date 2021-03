Positiver Test ohne Auswirkungen auf Gladbach-Training

Der positive Corona-Test beim deutschen Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann hat vorerst keine Auswirkungen auf Borussia Mönchengladbach.

„Jonas war am Samstag beim Spiel gegen Schalke zuletzt bei der Mannschaft. Alle unseren Tests in dieser Woche waren negativ“, sagte ein Vereinssprecher. Deshalb werde der Trainingsbetrieb normal fortgesetzt.

Hofmann war nach seinem positiven Test im Kreis der Nationalmannschaft auf Anweisung des Gesundheitsamtes Düsseldorf umgehend isoliert worden und befindet sich nun in Quarantäne. „Mir geht es soweit gut, ich bin aktuell symptomfrei, aber natürlich ärgere ich mich, dass ich die Länderspiele verpasse. Ich hoffe, dass ich Borussia so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen kann“, wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-970219/2

Vereinsmitteilung

Sportliche Leitung um Löw

Team hinter dem Team/Betreuerstab

Terminplan der Nationalmannschaft

Spielplan der Nationalelf

Nationalspieler von A bis Z

Spielbilanz gegen 91 DFB-Gegner

DFB-Rekordspieler

DFB-Rekordschützen

Spielplan der EM 2021

FIFA-Weltrangliste

Profil Löw

Trainerbilanz Löw

Spielplan WM-Qualifikation

Infos zur WM-Qualifikation

Pressemitteilung zur Kader-Nominierung

Aktueller DFB-Kader

DFB-Mitteilung