Positiver Corona-Test bei Bochumer Bockhorn

Abwehrspieler Herbert Bockhorn (26) vom Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum ist positiv auf Covid-19 getestet worden.

Das teilte der Fußball-Revierclub, der sich derzeit im Trainingslager in Südtirol befindet, am Freitagabend mit. „Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen sowie der engmaschigen Testung der Mannschaft vor Ort in Südtirol, die keine Auffälligkeiten aufwiesen, sehen die zuständigen Gesundheitsbehörden keine Veranlassung, den Trainings- und Spielbetrieb des VfL zu unterbrechen“, twitterte der Verein.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-499397/2

Mitteilung bei Twitter