Portland Trail Blazers sichern sich Platz in NBA-Playoffs

Es war an einem Samstag, am Schabbat. Shneur Trebnik, seit fast zwei Jahrzehnten Rabbiner in Ulm, ging über die Straße, als ein Fremder ihn ansprach. „Er sagte, es provoziere ihn, wenn ich als Jude verkleidet auf einer deutschen Straße laufe“, erinnert sich Trebnik.

Der Mann war laut genug.

Shneur Trebnik, Rabbiner in Ulm

Er sei einfach weitergelaufen, doch was ihn am meisten erschreckt habe: Keiner habe etwas gesagt, die Leute seien einfach weitergelaufen.