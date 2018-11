Porsche ehrt Tim Zimmermann

Tim Zimmermann ist zum Abschluss der Porsche-Carrera-Cup-Saison 2018 offiziell als drittbester Neueinsteiger geehrt worden. Am vergangenen Freitag nahm der 22-Jährige diese Auszeichnung im Rahmen des Porsche Championship Dinners in Fellbach entgegen. Der Langenargener blickt auf eine erfolgreiche Saison mit Siegen in der Rookiewertung und einem dritten Platz im Gesamtklassement zurück.

Seit vergangenem Freitag hat Tim Zimmermann eine weitere Trophäe für seine Sammlung. Im Goldbergwerk in Fellbach – also nur ein paar Kilometer von der Stuttgarter Porsche-Heimat entfernt – nahm der Langenargener seine Auszeichnung für seinen dritten Platz in der Rookiewertung des Porsche-Carrera-Cups 2018 aus den Händen von Carrera-Cup-Projektleiter Oliver Köppen in Empfang. Beim Championship Dinner würdigt der schwäbische Automobilhersteller mit diesen Pokalen in jedem Jahr die Leistung der Rennsportler. „Es war sehr schön, diese Trophäe in solch einem Rahmen überreicht zu bekommen“, wird Tim Zimmermann in einer Pressemitteilung zitiert. „Es war ein bisschen wie ein großes Familientreffen.“

Denn nicht nur Zimmermann bekam seine Ehrung. Die jeweils drei besten Fahrer der Rookie-, Amateur- und Gesamtwertung erhielten dort ihre Preise. Übrigens nicht nur im Porsche-Carrera-Cup, sondern auch für die Piloten des Mobil-1-Supercups. „Das war ein schöner Abschluss der Saison mit vielen Erfolgen“, sagt Zimmermann. „Schließlich konnten wir Fahrer uns auch einmal abseits der Strecke unterhalten. Außerdem gab es noch einmal die Möglichkeit, mein Team Black Falcon dort zu treffen.“

Für Zimmermann ging es gleich nach dem Championship Dinner weiter zu Sponsorenterminen nach Asien, wo er in dieser Saison auch erstmals in der chinesischen Langstreckenserie am Start gewesen ist. Außerdem wird er in Thailand ein Sechs-Stunden-Rennen in Angriff nehmen. Rund um Weihnachten will der Langenargener dann bekannt geben, welchen sportlichen Weg er 2019 einschlagen wird. Zumindest vorstellen könnte er sich, auch im kommenden Jahr Teil des Porsche-Championship-Dinners zu sein. „Aber dazu kann ich erst in ein paar Wochen etwas sagen“, erklärt der Rennfahrer, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet. „Sicher ist aber, dass ich meinen Weg im Motorsport weitergehen werde.“